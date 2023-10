F1 Gp Qatar 2023 | Verstappen vince e Ferrari affonda

(Di domenica 8 ottobre 2023) (Adnkronos) – Maxil Gp delcon la Red Bull oggi, 8 ottobre, e celebra nel modo migliore il titolo di campione del mondo conquistato per la terza volta consecutiva.lontana dal top, solo quinta con Charles Leclerc.centra oggi la 49esima vittoria in carriera, precedendo le McLaren dell'australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. Quarto posto per il britannico George Russell, al volante della Mercedes, capace di ottenere un risultato di prestigio in una gara iniziata con la collisione con il compagno di squadra, Lewis Hamilton, costretto al ritiro. Laarchivia una giornata deludente, con il quinto posto del monegasco Charles Leclerc. E' andata decisamente peggio a Carlos Sainz. Lo ...

Il GP del Qatar sbaraglia le posizioni più ambite della classifica piloti. Hamilton e Perez fanno un bel favore ai propri avversari: il primo ritirato al via dopo un contatto con il compagno Russell, e il ...

Un 6° posto alla fine di una gara sprint complicatissima causa gomme soft, rivelatesi completamente inadatta per i long run in Qatar. Una scelta completamente bocciata da Carlos Sainz, nella… Leggi ...Non ci sarà la Ferrari di Carlos Sainz allineata sulla griglia di partenza della gara lunga del GP del Qatar di F1, diciottesimo appuntamento stagionale: l'iberico avrebbe dovuto prendere il via dalla ...