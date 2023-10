F1 | Frederic Vasseur | “Un weekend difficile | il graining ci ha condizionato”

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Finito nell’album dei ricordi il GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Lusail la Ferrari ha dato conferma di tutte le sue problematiche tecniche. La pista, caratterizzata da una successione di curve veloci, si è rivelata molto complicata per la SF-23. Di conseguenza il monegasco Charles Leclerc non ha potuto fare altro che concludere in quinta posizione. Una domenica negativa per Carlos Sainz, costretto a guardare la gara dai box per via di un problema tecnico (perdita di carburante). Per il Team Principal del Cavallino Rampante,, non ci sono quindi motivi per cui essere soddisfatti. “È stato un fine-settimana moltoper noi, anche per tutti i problemi che ci sono stati per il circuito, i cordoli e le alte temperature. Noi abbiamo fatto tanta fatica per ile il ...