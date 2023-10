F1 | Charles Leclerc | “Non mi aspettavo una Mercedes così forte | abbiamo perso tanto con le medie”

(Di domenica 8 ottobre 2023)chiude in quinta piazza il Gran Premio del Qatar. Una gara costante per il monegasco che ha fatto il massimo con la sua SF-23 in una giornata che non ha visto tra i partenti il suo compagno di scuderia Carlos Sainz per un guasto. Tanta sofferenza nel finale per la gestione delle gomme, ma comunque una gara tutto sommato positivo. Questa l’analisi della sua prova ai microfoni di Sky Sport F1: “fatto un po’ più fatica del previsto, soprattutto in gara nel secondo stint con le. Leavevano fatto due giri push in FP1, quindi”. Sul passo della: “Non ci aspettavamo che laandasse, mentre ci aspettavamo delle ...

Le due McLaren sono state molto veloci e ce lo aspettavamo, al contrario della Mercedes di Russell' . Queste le parole didopo il quinto posto al termine del Gran Premio del Qatar. 'In tutto il weekend abbiamo fatto più fatica del previsto, soprattutto in gara. Un peccato, al primo stint la macchina non è ...... che era già stato avvertito: arriveranno altri 5'' di penalità per esser incappato nei track limits 20:02 Giro 38 Gran rimonta di: la Ferrari è risalita in quinta posizione! Giro 37 ...

Perché Charles Leclerc è stato penalizzato di 5 secondi dopo la Sprint Race di Losail Il monegasco scivola 13° Eurosport IT

F1 | Leclerc: "Aver preservato le medie ci aiuterà domani" Motorsport.com - IT

"In tutto il weekend qui in Qatar la Ferrari ha fatto più fatica del previsto, soprattutto in gara", queste le parole a caldo di Charles Leclerc dopo il quinto posto nel diciottesimo appuntamento stag ...Quinta posizione per Charles Leclerc nel Gran Premio del Qatar. Il monegasco non poteva fare di più con la vettura a disposizione, viste le difficoltà di gestione delle gomme avute dalla Ferrari in gr ...