F1 | caso gomme a Lusail | la FIA impone il numero dei pit-stop per il GP

(Di domenica 8 ottobre 2023) Un weekend decisamente convulso quello che si è venuto a creare a(Qatar), tappa del Mondiale 2023 di F1. LePirelli sono finite al centro di un vero e proprio, visti gli interventi che sono stati fatti sul circuito qatariano in fatto di asfalto e soprattutto di cordoli. COSA È SUCCESSO? Le qualifiche Shootout di ieri erano iniziate con 20? di ritardo rispetto al programma originario perché erano stati ravvisati delle criticità sulle coperture, causate dai citati cordoli nel corso delle prove libere e delle qualifiche del venerdì. La Federazione Internazionale aveva predisposto delle misure di emergenza e, non a, si era tenuta una sessione extra di prove prima del time-attack per verificare il cambiamento della traiettoria in curva-12-13 di 80 centimetri. Pirelli aveva individuato una scollatura ...

I cordoli 'piramidali' di Losail sono troppo aggressivi per le gomme. Per questo, la Fia ha optato per una modifica al format del weekend già da questo sabato.