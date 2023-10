Exit poll | ' in Baviera vince la Csu col 37% | vola l' Afd'

Lo prevedonopubblicati dal primo canale pubblico tedesco Ard. La ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser, capolista della Spd in Assia, in una dichiarazione trasmessa dal primo canale ...Glidicono che vince la Cdu, ma è l'estrema destra di AfD a brillare nelle elezioni regionali in Assia e Baviera, due dei lander più ricchi di Germania. Per il cancelliere Olaf Scholz, i partiti ...

Lo prevedono exit poll pubblicati dal primo canale pubblico tedesco ARD. L'Unione Cristiano-Democratica (CDU), il principale partito di opposizione in Germania, si sarebbe confermata prima nelle ...Al secondo posto si piazzerebbero i Verdi (16%, -1,6 punti) e solo quarto sarebbe il partito regionale di centro-destra dei 'Liberi elettori' con il 14% (+2,4). Lo prevedono exit poll pubblicati dal ...