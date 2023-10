Esonero Sousa | anche un ex Napoli nella lista del presidente Iervolino

(Di domenica 8 ottobre 2023) La Salernitana non vive un gran periodo di forma. La squadra granata non ha iniziato al meglio il campionato, in sette partite non sono ancora riusciti a vincere. Tre punti fatti, tre pareggi e tre sconfitte. Non il massimo per una squadra che lo scorso anno ha terminato il campionato al quindicesimo posto con quarantadue L'articolo

PAPABILI - In caso didi Paulo, ci sono già diverse opzioni valutate. Da Inzaghi a Stramaccioni , ribadisce Sky . Ma non sono da escludere piste che porterebbero a Iachini, Petkovic, ...I primi nomi in caso didiIntanto possiamo fare già i primi nomi sul taccuino del club campano in caso si arrivi all'di Paulo. Il primo è quello di Filippo Inzaghi , per ...

Salernitana, Paulo Sousa a rischio esonero: Inzaghi e Tudor possibili sostituti Sky Sport

Quinto ko, la Salernitana "ragiona" sul futuro di Sousa: piacciono Semplici e Tudor La Gazzetta dello Sport

Salta un'altra panchina in Serie A, c'è un esonero prima della sosta ed è Igor Tudor il nome indicato per il nuovo allenatore.La Roma ha smentito come fake news le voci su un possibile esonero di Mourinho: anche la graduatoria dei giallorossi, però, è tutto fuorché entusiasmante. Fischio d'inizio alle 18, arbitro Sozza di ...