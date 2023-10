Esonero Paulo Sousa | la Salernitana pensa al sostituto | Inzaghi o Stramaccioni

(Di domenica 8 ottobre 2023), laal possibiledel tecnico portoghese: sono due i nomi in lista L’ennesima sconfitta in questo inizio campionato potrebbe costare cara a, che molto presto potrebbe lasciare il suo ruolo di allenatore della. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club granata avrebbe già avuto alcuni contatti indiretti con Filippoe starebbe valutando anche il profilo di Andreain caso di cambio.

Gianluca di Marzio che la decisione del presidente Iervolino sull'diarriverà domani I possibili sostituti In caso didiSousa, la dirigenza della Salernitana sta ...PAPABILI - In caso didiSousa, ci sono già diverse opzioni valutate. Da Inzaghi a Stramaccioni , ribadisce Sky . Ma non sono da escludere piste che porterebbero a Iachini, Petkovic, ...

Salernitana, Paulo Sousa a rischio esonero: Inzaghi e Tudor possibili sostituti Sky Sport

Paulo Sousa esonerato La situazione alla Salernitana Goal Italia

Esonero Paulo Sousa La Salernitana sogna un altro ex Juventus per la panchina granata. Ma difficilmente l’obiettivo accetterò Potrebbe saltare in Serie A la panchina di Paulo Sousa, tecnico della Sal ...Cagliari - Roma, Paulo Dybala si è fatto di nuovo male, stavolta al ginocchio sinistro. Ecco cosa filtra dallo stadio.