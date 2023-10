Esonero Mourinho Repubblica | contatti tra Tudor e la Roma La situazione

Si attende con ansia la gara di Cagliari di stasera in casa Roma e non solo per vedere la prestazione dei giallorossi ma anche per verificare se davverorischia l'. Se ne parla a Radio radio con Fabrizio Aspri che diceIn molti però continuano a sostenere che la posizione disia ancora in bilico e che in caso di una sconfitta con il Cagliari, la soluzionepotrebbe tornare prepotentemente di ...

Roma: 'Non pensiamo all'esonero di Mourinho' Agenzia ANSA

Roma-Mourinho è rottura: 'Esonero se perde a Cagliari' Calciomercato.com

José Mourinho potrebbe lasciare la Roma per sposare a breve un altro progetto europeo molto importante. Una questione di tempo ...Cagliari e Roma in campo a caccia di punti che valgono doppio, i padroni di casa di Ranieri devono necessariamente iniziare a far punti salvezza, la classifica non sorride di certo ai rossoblu, il tec ...