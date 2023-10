Esonero e cambio in panchina | arriva De Rossi

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il pmoinvedrà Daniele Deprotagonista, subentrerà in maniera inattesa per raddrizzare una squadra. Situazioni non troppo felici tra Serie A e Serie B per panchine… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Paulo Sousa è adesso a forte rischio. La sua Salernitana affonda a Monza, dove arriva la ... E il tecnico portoghese rischia di pagare, anche in virtù della sosta che può facilitare ilin ...Paulo Sousa a forte rischio. La sua Salernitana affonda a Monza, dove arriva la quinta sconfitta in questo avvio di ... anche in virtù della sosta che può facilitare ilin panchina e l'...

Samp flop, Pirlo resta: la svolta nel cambio di modulo Ma Pippo Inzaghi... La Gazzetta dello Sport

Svolta in panchina: esonero inevitabile, pronto Cioffi Calcio mercato web

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari ...Il prossimo cambio in panchina vedrà Daniele De Rossi protagonista, subentrerà in maniera inattesa per raddrizzare una squadra. Situazioni non troppo felici tra Serie A e Serie B per panchine in ...