(Di domenica 8 ottobre 2023) L’ultimaFEICup disi è ufficialmente conclusa. A, in Olanda, cavalieri e amazzoni hanno completato la quattro giorni dedicata al dressage, al cross country e alla prova di salto a ostacoli, quest’ultima conclusasi pochi minuti fa. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. A vincere la prova è stata la Francia, che ha concluso complessivamente con uno score di 97,8 penalità, che è riuscita a precedere, nell’ordine, la Gran Bretagna, seconda a quota 111,2, e il Belgio, terzo a 129,0 penalità. Perinvece è arrivato, alla fine, un piazzamento che vale il 10 °. Il totale azzurro è stato di 172,3 penalità, maturato dai punteggi messi a referto da Umberto Riva (su Falconn Sunheup Z – 40,6), Giovanni Ugolotti (Billy ...

... incirca un bambino su mille nasce con questa condizione. ... 54 anni, campionessa italiana Special Olympics di... "'obiettivo è far andare lo sguardo oltre ciò che appare: oltre la ......di Cavalleria e dell' Associazione Nazionale Carristi d', ...Milesi " di Bergamo " in forza al Centro Militare di(... con'afflusso delle due squadriglie in piazza di Siena, durante ...

Equitazione: l'Italia chiude al decimo posto il completo di Boekelo nell'ultima tappa della Nations Cup OA Sport