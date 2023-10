“EPE-Voglia di sorrisi” | in ricordo di tre amici morti troppo presto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Il calendario segnava 28 maggio, una mite domenica pomeriggio di primavera che spinse i fidanzati Emilio e Pamela a salire in sella all’amata moto, e con loro su un’altra due ruote l’amico Emanuele per godersi i primi soli della stagione. Mai i tre ragazzi avrebbero pensato che quello fosse stato l’ultimo giro della propria vita: nel tardo pomeriggio un gravissimo incidente sulla Statale delle Puglie coinvolese entrambe le moto, uccidendo i tre giovani. (LEGGI QUI) I mezzi furono travolti da un’auto, una Dacia Duster, guidata da un 40enne di Orsara di Puglia, ferito in maniera non grave, successivamente risultato positivo al test antidroga e arrestato con l’accusa di omicidio stradale. La scomparsa di Emilio D’Avella, 30 anni di Ariano Irpino, Pamela Mustone 33, originaria di Melito Irpino ma residente ad Ariano ed Emanuele ...