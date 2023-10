Entry list Atp Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 | partecipanti ed italiani presenti

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’del torneodi. Si gioca dal 30 ottobre al 5 novembre sui campi veloci indoor. L’ultimodella stagione tennistica vedrà al via tutti i big che cercheranno la forma migliore in vista delle ATP Finals di Torino e soprattutto la lotta per gli ultimi posti per entrare tra i primi otto. L’Italia al momento si presenta con Sinner, Musetti e Arnaldi direttamente in main draw. Di seguito l’completa del torneodi. TUTTE LECALENDARIO ATPCALENDARIO WTA ...