Emilio Isgrò | “cancellature” e frammenti di verità L' artista barcellonese espone a Carpi

(Di domenica 8 ottobre 2023) Mi è capitato spesso di pensare a umani di futuri e lontani millenni che si imbattono in resti incomprensibili della nostra attuale civiltà, nel frattempo andata distrutta (pur facendo gli scongiuri, non possiamo negare di trovarci in un mondo con tendenze all’autodistruzione) e, molto perplessi, si imbattono in una “cancellatura” di. Per quanto l’ arte concettuale sia spesso...