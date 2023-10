El rapto 2023 Prova d’attore in un film non brillante – Venezia 80

Leggi su locchiodelcineasta

(Di domenica 8 ottobre 2023) Julio Levy fa rientro a Buenos Aires, con tutta la sua famiglia, dopo un esilio politico in Uruguay. Il ritorno fra il parentado e il suo innesto nell’azienda di famiglia non sono semplici da gestire. La situazione si aggrava con il rapimento del fratello Miguel. La rincorsa per la liberazione del fratello si scontra con una casta politica ancora non emancipata dalla corruzione e dal sovrapotere militare. Il protagonista andrà incontro a una serie di fallimenti che lo spingeranno a un gesto estremo. Source