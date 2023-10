Effetto Fedez sulle donazioni di sangue | le parole del rapper

(Di domenica 8 ottobre 2023) Su Instagram i ringraziamenti del cantante dopo l'appello per l'Avis L’appello diper ledifa centro. Il, tornato a casa dopo otto giorni di ricovero per emorragie dovute a una doppia ulcera intestinale, ha rilanciato un appello di una donatrice Avis, Giulia, che in un video dalla sede di Milano mostra le sedie vuote pronte ad accogliere chi vorrà donare il. E dopo la sua testimonianza, centinaia di telefonate sono arrivate al centralino dell’Associazione. Lo mostra lo stessopubblicando su Instagram un articolo di giornale: “Sono molto felice, si è generato una catena che non mi aspettavo. Grazie a tutti e buona domenica”, afferma in una stories. Ilè stato dimesso dall’ospedale ...

Lo mostra lo stessopubblicando su Instagram un articolo di giornale: "Sono molto felice, si è generato una catena che non mi aspettavo. Grazie a tutti e buona domenica", afferma in ...Sono arrivato a un punto in cui ho dovuto smettere tutto di botto, avendo una cosa che si chiamarebound".è seguito da uno psicoterapeuta e da uno psicologo, ma ha provato anche ...

Fedez e appello per donare sangue: "Non me lo aspettavo, grazie" Adnkronos

Fedez: «Ho avuto una depressione acuta, a Belve volevo parlare di salute mentale. Me lo hanno impedito» Vanity Fair Italia

Sabato 7 ottobre nella sede Avis in via Conversi 54 è stata celebrata la giornata di raccolta di sangue e plasma delle associazioni di volontariato Onyx Jazz Club e Volontari Open Culture 2019. Il not ...(Adnkronos) - L'appello di Fedez per le donazioni di sangue fa centro. Il rapper, tornato a casa dopo otto giorni di ricovero per emorragie dovute a una doppia ulcera intestinale, ha rilanciato un app ...