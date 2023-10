Edmundo | «Napoli Fiorentina sarà una gara divertente»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 ottobre 2023), il doppio ex di, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida di questa sera al Maradonaè la partita di, il brasiliano che a partire dal gennaio del 1998 ha vestito prima la maglia viola e poi quella azzurra. Dal Brasile ha parlato del match di oggi a La Gazzetta dello Sport. CHESARA’ – «Aperta efanno un calcio molto offensivo, con una filosofia di gioco che non si snatura in base all’avversario. Gli azzurri però hanno il vantaggio di giocare in casa: ho visto la sfida col Real Madrid, il Maradona dà una spinta davvero incredibile». NATAN ALL’ALTEZZA DELLA SERIE A – «Confermo, anche qui si ascoltano soltanto giudizi ...