E soprattutto, al ritorno in Italia. (Rodolfo Palermo) CONEGLIANO - TRENTINO 3 - 0 (25 - 18, ... Santarelli sfruttaalcuni dei nuovi acquisti e schiera Bugg, Haak, De Kruijf, Fahr, Lanier, ...hafatto capire qual è la portata della sua legge. Chiuderà con 19 punti e il 59% in attacco , ma in generale ogni volta che Orro la mette nelle condizioni di attaccare farà esclamare di ...

È subito Egonu show: Milano travolge Busto. Conegliano ok con Trento La Gazzetta dello Sport

Paola già decisiva col nuovo look biondo. La campionesse d'Italia rispondono non lasciando scampo alle trentine. Il derby toscano è di Scandicci ...Serie A1, debutto show per l’Allianz contro Busto Arsizio. 3-0 senza appello: 25-21, 25-10, 25-11 i parziali di una partita aperta per 20'. Egonu chiude con 19 punti e il 59% in attacco ...