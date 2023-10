“È morto | tornava a casa dai suoi figli” Fabio si è spento a 48 anni | un incidente gli ha spezzato la vita

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 8 ottobre 2023) Assurdomortale a Milano: un pedone è stato investito da un pullman mentre attraversava le strisce pedonali. E purtroppo non è la prima volta che avviene proprio nel capoluogo lombardo. Stavolta l’è avvenuto intorno alle 9:30 di domenica 8 ottobre. Il pedone, un uomo di 48, stava attraversando le strisce pedonali nei pressi dell’aeroporto di Linate. L’uomo si trovava in viale Forlanini all’angolo con via Eugenio Bellosio quando ha attraversato la strada sulle strisce ed è stato investito da un autobus dell’ATM della linea 175. Quando sono arrivati i soccorsi il personale dell’ambulanza non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale che dovranno ricostruire l’accaduto. Leggi anche: Lutto in Italia, la vip morta improvvisamente ...