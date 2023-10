E' guerra in Israele Scontri con Hamas a Gaza | quasi mille morti Massacro al rave party | almeno 200 corpi

(Di domenica 8 ottobre 2023) Con il macabro conteggio che ha superato nel pomeriggio di domenica le 700 vittime,piange i suoi caduti, di ogni età, genere e occupazione : soldati, poliziotti, soccorritori e tanti civili,sotto i razzi o in combattimento con i miliziani di. Emergono nomi, storie e foto che vanno ben oltre i gelidi numeri dei bilanci. Sui media dello Stato ebraico particolare impressione ha...

Jerusalem Post cita 'un rapporto non ufficiale'. Hamas, ostaggiin tunnel e case sicure a Gaza. Il bilancio dei morti indopo l'attacco da Gaza è salito a circa 600. 313 i morti nella Striscia, 1990 feriti. 500 attacchi su Gaza e 400 miliziani uccisi. Netanyahu riunito con difesa ed esercito per una valutazione ......la tensione in Medioriente dopo l'attacco iniziato ieri da parte di Hamas e diretto verso. Nel primo pomeriggio il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha votato lo stato di...

Israele, tank verso Gaza: "Evacuare comunità nel nord del Paese" | Cellule dormienti di Hamas pronte ad agire | Meloni a Netanyahu: siamo con voi TGCOM

Oltre 700 i morti in Israele, 2.500 feriti. Anche stranieri tra i 100 ostaggi nelle mani di Hamas. ... Il Sole 24 ORE

ll ministro della Difesa: prepararsi all'evacuazione di comunità nel nord di Israele. SEGUI LA DIRETTA DELLO SPECIALE CONDOTTO DA ENRICO MENTANA ...Jerusalem Post cita 'un rapporto non ufficiale'. Hamas, ostaggi Israele in tunnel e case sicure a Gaza. Il bilancio dei morti in Israele dopo l'attacco da Gaza è salito a circa 600. 313 i morti nella ...