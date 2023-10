E 3 | piombano nuove immagini della Apostolico Musumeci | ora non s’invochi la privacy | sarebbe patetico video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 8 ottobre 2023) E tre, una sequela interminabile che non può non alimentare dubbi e polemiche: spunta un terzoche ritrae la giudice di Catania Iolandaalla manifestazione per i migranti nel 2018 a Catania, nel quale la toga pro-migranti si unisce agli insulti contro gli agenti, con tanto di battito delle mani a scandirne il ritmo. Pubblicato sui canali socialLega, eccoli ancora lì, al porto di Catania, lei e il marito a intonare cori contro gli agenti al grido di «Siamo tutti antifascisti!», stigmatizzando l’abusata equazione rimandata a uno speculare significato dispregiativo all’interno dello stesso slogan. E a corredo del– pubblicato sui canali socialLega – arriva anche il commento a caldo del Carroccio: «Ci chiediamo cosa debba succedere ancora affinché tutte le istituzioni, ...