Dybala | infortunio in Cagliari-Roma | come sta | l”indizio’ di Mourinho

(Di domenica 8 ottobre 2023) L'allenatore giallorosso: "Non è ottimista e nemmeno io, lo perderemo per un po'" Paulonon è ottimista dopo l’accusato ine nemmeno l’allenatore giallorosso Josépuò mostrare fiducia per le condizioni dell’argentino.sta? In che condizioni è il ginocchio sinistro? “Ovviamente dobbiamo aspettare domani i risultati degli esami. Ma io mi fido molto dell’esperienza dei giocatori e di quello che sentono sul loro corpo. Paulo non è ottimista. Lo perderemo per un po’ di tempo”, dicea Dazn.è uscito dal campo sulle proprie gambe dopo circa 37 minuti di gioco. Per i dettagli medici “aspettiamo gli esami”, dice l’allenatore, che si consola con la larga vittoria per 4-1. ...

... a Roma e anche a Buenos Aires, visto chedomani avrebbe dovuto raggiungere la nazionale argentina. Invece non volerà in Sud America e questa è l'unica certezza dopo l'al ginocchio ...Resta però l'ansia per l'di. Ecco le parole del tecnico romanista al termine della ...

