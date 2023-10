Dybala fa tremare la Roma | ecco quanto resterà fuori

Leggi su notizie

(Di domenica 8 ottobre 2023) Una vittoria travolgente non cancella l’apprensione che ogni tifosonista ha nutrito vedendo Paulouscire in lacrime Se normalmente, dopo una vittoria per 4 a 1, i tifosi di una squadra si trovano a provare gioia allo stato puro, stavolta, per ladi José Mourinho, le limpide acque sarde si macchiano a causa dell’infortunio di Pauloin lacrime – Notizie.comIl regista offensivo dei giallorossi è uscito dal rettangolo verde in lacrime e lo stesso Mou, alla visione del proprio fenomeno con le mani in faccia, ha immediatamente fatto trasparire quella preoccupazione di un allenatore che teme di aver perso il proprio gioiello più prezioso. Latrova la gioia, ma perde la Joya Ai sostenitori giallorossi tremano, in attesa del comunicato ...