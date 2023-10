“ Tutto chiede salvezza ”, al via le riprese della seconda stagione con Drusilla Foer e Valentina Romani . Dopo il successo della prima stagione , ...

foto di Serena GalloriniMILANO – Manca un mese esatto all’uscita del suo primo album, “Dru”, atteso il 6 ottobre prossimo. E Drusilla Foer per ...

Manca un mese esatto all’ uscita del suo primo album , DRU, atteso il 6 ottobre prossimo. E Drusilla Foer per l’occasione svela una nuova traccia ...

Al Wired Next Fest 2023 la cantante e attrice Drusilla Foer racconta il suo debutto disco grafico e ricorda le tappe della sua carriera artistica

Fotogallery -presenta il suo primo album al Blue Note di Milano Ultimo Aggiornamento 07/10/23 Fotogallery - Fedez, il primo sorriso dopo la grande paura: l'uscita dall'ospedale mano nella mano con ..." Fare questo disco è stato bello. È come quando un bambino sogna un'astronave e poi alla fine gliela danno ". Al Wired Next Festival 2023racconta il suo primo album di canzoni inedite , intitolato Dru , uscito il 6 ottobre 2023, prodotto da Best Sound e pubblicato da BMG. " Ho fatto tv , radio , cinema e rimaneva fare ...

Drusilla Foer presenta il suo primo album: "Un incontro amoroso con la musica pieno di pudore e cautela" TGCOM

Drusilla Foer diventa cantante: «Un disco per uscire dallo stereotipo» Corriere della Sera

L'eclettica artista ha debuttato al Blue Note di Milano dove tornerà il 7, l'8 e il 9 dicembre per sei nuovi live ...Al Wired Next Fest 2023 la cantante e attrice Drusilla Foer racconta il suo debutto discografico e ricorda le tappe della sua carriera artistica ...