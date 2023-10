Dopo Gaza | Israele guarda il fronte libanese Parla la capitano Waweya

Leggi su formiche

(Di domenica 8 ottobre 2023) A 24 ore dall’offensiva di Hamas su, l’Israel Defense Forces (Idf), meglio noto come “Tsahal”, inizia a valutare la possibilità di deviare parte della concertazione su un altrooltre a quello di: il Libano. Come si temeva ieri, le forze di Hamas nascoste sul territorioe l’alleato, lo sciita Hezbollah, hanno inziato a partecipare, seppure ancora in modo limitato, al conflitto in corso. Si pensa quindi a un possibile allargamento degli scontri con, ormai impegnato in quella che si può considerare una vera e propria guerra. Tanto che alle unità di peacekeeping delle Nazioni Unite, acquartierate nel sud del Libano con la missione Unifil, sarebbe stato ordinato di ritirarsi e rifugiarsi nelle basi principali. I timori che gli scontri si allargano sono alti, e un ...