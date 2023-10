Donazione Sangue | Avis Qualiano ringrazia i donatori

(Di domenica 8 ottobre 2023)i cinquanta cittadini che questa mattina hanno effettuato unadipresso la Chiesa dell’immacolata. L’comunale di, ingrazia di vero cuore, i 50 amici che dalla prima mattinata presso la Parrocchia dell’Immacolata di, hanno lungamente, pazientemente e allegramente, atteso il loro turno, per compiere il gratuito e nobile gesto del dono del. Lo annuncia una breve nota dell’Associazione inviata alla nostra redazione. È doveroso, un sentitomento anche al nostro parroco, Don Francesco Martino che ha reso possibile l’evento e a tutta la comunità parrocchiale che in modo diverso ha ...

... Fedez ne ha ricevuto uno anche dall'Avis nazionale, con cui non esclude di mettere in piedi un progetto insieme per sensibilizzare quante più persone alladel. Al rapper è stato ...... a Milano è stato registrato un boom di telefonate di volontari per ladi. Effetto Fedez: cosa sta succedendo . Cosa aveva detto Fedez . Il commento di Fedez al boom di donazioni . ...

L'effetto Fedez sulle donazioni di sangue, l'appello dell'Avis al rapper: «Aiutaci» - Il video Open

Effetto Fedez sulle donazioni di sangue a Milano: centinaia di telefonate all'Avis dopo l'appello del cantante Virgilio Notizie

Al centralino dell'Avis sono arrivate centinaia di telefonate di volontari per donare il sangue dopo l'appello di Fedez sull'importanza di questo gesto.Fedez era ricoverato da giovedì 28 settembre nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. L’artista è stato curato per un’emorragia interna causata da due ulcere, ...