Domenica In parte “malissimo” | la notizia appresa in diretta è sconvolgente | Mara Venier distrutta

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’inizio della puntata diIn di oggi,8 ottobre, è senza ombra di dubbio tratti drammatico. Non poteva essere altrimenti, visti i fatti accaduti di recente, l’orrore in Israele scatenato dall’attacco di Hamas. Insomma, i toni sono molto pacati, la commozione è palpabile. Già nel collegamento col Tg1,è apparsa molto turbata. Dunque ha annunciato L'articolo proviene da KontroKultura.

Ndicka 6,5:tranquilla ed è un bene per l'ex Eintracht Francoforte, che finora non ha ... L'olandese fa di nuovodel progetto giallorosso. E lo testimonia il meraviglioso cross che ...... questo e molto altro nelle sfide di Premier League di8 ottobre. I Gunners spezzano l'... Pareggio anche tra i Wolves e i Villans, che chiudono 1 - 1 raccogliendo un punticino per. ...

CDA Volley Talmassons FVG, si parte! Domenica il debutto contro ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

MEGABOX, SI PARTE DOMENICA AL PALAMEGABOX – Lega ... Lega Pallavolo Serie A Femminile

Loretta Goggi, la celebre artista italiana, è stata ospite di "Domenica In," il noto programma televisivo condotto da Mara Venier. La Goggi è da tempo una presenza consolidata in questo tipo di spetta ...Tommaso Paradiso sarà ospite oggi a Domenica In, il salotto di Mara Venier in onda su Rai 1 dalle 14 che lo accoglierà in studio per presentare il suo nuovo singolo ...