Domenica In | Mara Venier sta male in diretta | «Ho dovuto saltare le prove»

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 8 ottobre 2023) Sta andando in onda oggi,8 ottobre, la quarta puntata di stagione del talk condotto da. La prima ospite di puntata è stata Loretta Goggi, giudice storica di Tale e Quale Show e grande amica della conduttrice veneta che nel salotto di Rai1 ha concesso una lunga intervista a tratti molto toccante quando ha ricordato il marito Gianni Brezza. Alla fine della chiacchierata, però, per alleggerire il clima è entrato in studio Gabriele Cirilli ed approfittando del suo ingresso in studioha confessato di stare poco bene: "Gabriele devi fare tutto io perché io non so niente. Ieri stavonon ho provato niente." Ed alla Goggi che le ha chiesto cosa avesse,ha spiegato: "Ho un problema cervicale...non sono caduta, ho un problema di ...