Domenica In | Flavia Vento | “Ho visto una signora con un abito color cielo” E rivela i dettagli dell’apparizione della Madonna

(Di domenica 8 ottobre 2023)è stata ospite dell’ultima puntata diIn e durante l’intervista condotta da Mara Venier ha raccontato neila (presunta) apparizioneavuta lo scorso 3 ottobre nel Parco del Roma Golf Club. Neanche a dirlo, le sue parole hanno aperto il dibattito, provocando ilarità in studio e una miriade di commenti sui social. Ma andiamo con ordine.aveva giàtoin un post su X e ora ha raccontato tutti i. L’apparizione è avvenuta, a suo dire, alle 7.30 di mattina, al Parco di Roma Golf Club: in quella circostanza la Vergine Maria le avrebbe detto che c’è bisogno di preghiera e che Gesù tornerà a breve sulla terra. “Io ogni ...

"Ho visto la Madonna",Vento racconta tutto aIn Venier allora manda in onda il video in questione. Si vede uno strano riflesso sull'erba, ripreso con il telefonino: 'Il sole mi ...Vento aIn: 'Forse quella sorgente d'acqua è miracolosa' 'Il 15 agosto, che è il giorno dell'assunzione di Maria, ho avuto l'impressione che la luce del sole mi seguisse e ho ...

Flavia Vento ospite a Domenica In parla dell'avvistamento della Madonna: «Ho visto una signora con un vestito ilmessaggero.it

Flavia Vento a Domenica In parla dell'avvistamento della Madonna: «Ho visto una signora con un abito color cie leggo.it

Ospite a Domenica In, l'ex celebre showgirl Flavia Vento, interrogata dalla padrona di casa Mara Venier, parlerà della notizia che l'ha vista negli scorsi giorni al centro di un ...Flavia Vento è ospite di Mara Venier a Domenica In per raccontare della sua evoluzione religiosa, a partire da un suo tweet che ha creato una certa curiosità. Ha fatto discutere, infatti, ...