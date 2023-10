(Di domenica 8 ottobre 2023). Tafferugli tra isono scoppiati questa sera, all’esterno dello stadio De Cristofaro, in via Epitaffio, al termine dellatra ilCalcio e il. Le due tifoserie sono venute a contatto, pocoil fischio finale, causando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... lunedì 9 ottobre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri L'Oroscopo di oggi,8 ottobre ... Cancro (22 giugno - 22 luglio): Puoi avvertirenel tuo cuore, soprattutto con l'avvicinarsi ...Nella giornata8 ottobre, secondo quanto riferito dall'agenzia Italpress, il presidente iran iano, Ibrahim Raisi , ha tenuto un colloquio telefonico con il capo dell'ufficio politico di ...

Domenica di tensione a Giugliano: scontri tra tifosi dopo la partita con il Taranto Teleclubitalia.it

Sale la tensione dopo l'attacco di Hamas contro Israele: gli Usa inviano portaerei nell'est del Mediterraneo Virgilio Notizie

Giornata intensa per i vigili del fuoco e per i sanitari di Verbania quella di domenica 8 ottobre: diversi incidenti in montagna, 2 morti e feriti ...Sale la tensione dopo l'attacco di Hamas contro Israele: il Pentagono annuncia l'invio Uss della Gerald R. Ford verso il Mediterraneo orientale ...