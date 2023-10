Domenica 8 Ottobre 2023 Sky Cinema e NOW | Educazione Fisica

(Di domenica 8 ottobre 2023) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) protagonista su SkyUno HD (canale 301), "Baywatch" ci regalerà una dose di azione e commedia con Dwayne Johnson e Zac Efron mentre affrontano una pericolosa banda di trafficanti di droga nel contesto dell'adattamentotografico della celebre serie TV degli anni '90. Su SkyDue HD (canale 302), ""...

Approfittando in pieno di un Boca Juniors probabilmente distratto dal successivo impegno in Copa Libertadores con il Palmeiras, il River Plate ha ...

La classifica della Cremonese piange, solo dieci punti in otto partite, la metà del Parma capolista e sei in meno del Palermo che occupa il secondo ...

I campioni i carica del Feyenoord si rituffano in Eredivisie nell’ultima partita prima della sosta dopo aver giocato una bella partita in trasferta ...

Cinque punti in cinque partite di Eredivisie per un Ajax che ha vinto solo una partita, ben quattordici in più invece per un AZ Alkmaar che invece è ...

Con la sconfitta interna contro il Midtjylland l’FC Copenaghen è stato agganciato dal Silkeborg in testa alla classifica ma con una partita in meno ...

Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa Is 5,1 - 7 Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva ...Anche se tutti se lo aspettavano, quando mercoledì 4è uscito il comunicato stampa ufficiale di Honda il botto è stato così assordante che tutte ...gradino del podio nel GP del Giappone...

Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 ottobre RomaToday

XXVII domenica del Tempo ordinario (anno A) - 8 ottobre 2023 Famiglia Cristiana

Una domenica bella piena di calcio, quella dell'8 ottobre. I campionati europei saranno tutti in campo prima di una pausa di una settimana a causa delle qualificazioni agli Europei 2024 che si svolger ...Rugby World Cup France 2023 . Venerdì decisiva Italia contro Francia - Diretta Sky e NOW, Lo spettacolo della Rugby World Cup e interamente da seguire su Sky e in streaming su NOW, con tutte le part ...