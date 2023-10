Docente tutor e orientatore | lavoro e formazione vanno valorizzati | le RISPOSTE ai quesiti per capire chi può essere nominato e perché

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 8 ottobre 2023): continuano ad arrivare al nostro indirizzo lallaorizzonte@orizzontescuola.it numerosie interventi su questo argomento, che è centrale nei collegi docenti in corso durante queste settimane. Le scuole che non lo hanno ancora fatto stabiliscono infatti i criteri di nomina tra i docenti che hanno partecipato alla, i Dirigenti preparano i documenti appositi. Non mancano confusione e incertezza, a volte immotivata a nostro parere. L'articolo .