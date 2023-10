Disastro del Vajont | Focus mostra per la prima volta in TV l’interno della diga

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il(Us Mediaset) 60 anni fa, il 9 Ottobre 1963, alle ore 22:39, una frana gigantesca si stacca dal monte Toc e precipita nel sottostante invaso del: si sollevano tre possenti onde, di cui una, precipitando verso Longarone, devasta ogni cosa e provoca 1.910 vittime.ricorda il catastrofico evento, lunedì 9 ottobre, inserata, con lo speciale “, 9 Ottobre 1963 – la Montagna, la, gli Uomini”. A cura di Luigi Bignami, lo speciale in onda sulla rete diretta da Marco Costa cerca sul territorio le cause del: e, per lain TVe delle gallerie di servizio che servivano alla manutenzione e ...