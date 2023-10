Diretta Sinner - Baez 1 - 1 | segui LIVE la partita dell' Atp di Shanghai

SHANGHAI (CINA) - Dopo il trionfo di Pechino continua la 'campagna cinese' di Jannik, di nuovo in campo nel Masters 1000 di Shanghai . Vittorioso al debutto sullo statunitense ...in......affronta per la prima volta in carriera l'argentino Sebastian Baez, n. 29 al mondo. In palio un posto negli ottavi di finale contro Shelton o Safiullin. L'incontro è insu Sky Sport ...

Sinner-Giron oggi all'ATP Shanghai: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Sport Fanpage

Diretta Sinner-Baez 0-0: segui LIVE la partita dell'Atp di Shanghai Corriere dello Sport

Di Marco Calabresi L’azzurro debutta a Shanghai con un successo nel match del secondo turno contro l’americano battuto in due set e così si qualifica per le… Leggi ...Dopo aver guadagnato la certezza aritmetica della qualificazione alle Atp Finals, Jannik Sinner torna in campo nel Master 1000 di Shanghai per la sfida contro l’argentino Sebastian Baez: chi vince ...