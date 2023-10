Diretta Serie A Cagliari-Roma Le formazioni ufficiali

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, torna in campo alle 18 la Roma in Mourinho, impegnata a Cagliari contro i padroni di casa guidati da Ranieri e ultimi in classifica. Per Mou spazio alla coppia ......valida come primo posticipo domenicale dell'ottava giornata del campionato diA. Una sfida tra due formazioni che sono indietro rispetto alle aspettative di inizio stagione che sarà...

Diretta Lazio-Atalanta ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Serie A: Lecce-Sassuolo 1-1 DIRETTA Agenzia ANSA

Periodo no per il portiere del Cagliari Radunovic: dopo gli errori e la sostituzione con il portiere Scuffet annunciata da Ranieri, ora arriva anche l'infortunio. Il numero 1 rossoblu ha riportato una ...Domenica ricca di gare in Serie A. All’ora di pranzo si parte con Monza-Salernitana (12.30), per proseguire poi con due gare alle 15: Frosinone-Hellas Verona e… Leggi ...