Diretta Napoli - Fiorentina 1 - 3 | Rudi Garcia ko | Italiano vola

(Di domenica 8 ottobre 2023)- L'ottava giornata di Serie A si chiude con la sfida tra. L'ultima partita prima della pausa per le nazionali è fondamentale per la zona Champions: entrambe le squadre ...

Rudi Garcia in tv e in conferenza stampa al termine della pesante sconfitta in casa contro la Fiorentina per 3 - 1. Ilè uscito tra i fischi del ...- L'ottava giornata di Serie A si chiude con la sfida trae Fiorentina . L'ultima partita prima della pausa per le nazionali è fondamentale per la zona Champions: entrambe le squadre sono a pari punti al quarto ...

Diretta Garcia dopo Napoli-Fiorentina: interviste in tv e conferenza stampa LIVE Corriere dello Sport

Napoli Fiorentina - La partita di campionato dell'ottava giornata del calendario di Serie A che si giocherà col posticipo di domenica serale allo stadio Maradona. Due squadre che si sfidano in alta cl ...95' - E' FINITA!!! LA FIORENTINA BATTE IL NAPOLI 3-1 AL "MARADONA"!! La Fiorentina aggancia la Juve a quota 17, battendo in casa loro i campioni d'Italia. All'7' ...