Diretta Lazio - Atalanta | segui la sfida LIVE

Laospita l' Atalanta di Gasperini in una sfida Champions dai mille significati. Il grande assente è Immobile, nemmeno convocato da Sarri. Al centro dell'attacco c'è Castellanos nel tridente con ...La Juventus si aggiudica il derby col Torino per 2 - 0: i commenti, le pagelle e le reazioni dal mondo social. Pogba e il Dhea, Fagioli, la sfida al Milan: segui gli aggiornamenti in. 14:30 La Juve celebra Szczesny Sul profilo Twitter ufficiale la Juventus celebra Szczesny con una sua foto del derby e questo messaggio: " T erzo clean sheet consecutivo per Tek! ". 14:15 ...

Diretta Lazio-Juventus Primavera ore 13: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

DIRETTA - Lazio-Atalanta 1-0: biancocelesti in vantaggio, autogol di De Ketelaere La Lazio Siamo Noi

Campionato di Serie A - Ottava giornata Domenica 8 ottobre, ore 15:00 Stadio Olimpico di Roma Arbitro: Orsato Assistenti: Scatragli e Zingarelli IV Uomo: Tremolada VAR: ...Al campo Mirko Fersini di Formello la Lazio Primavera ottiene un solo punto contro una Juventus non brillantissima. Poche le occasioni per entrambe le squadre, con la formazione di Sanderra che ...