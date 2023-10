Diretta Israeliani ammazzati anche in Egitto Hamas brutale | Dove sono gli ostaggi Spari dal Libano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Secondo giorno di guerra in Israele, dopo l'attacco didelle vigilia con l'operazione "Diluvio al-Aqsa". Gli estremisti islamici hanno lanciato circa 5mila razzi contro Israele, dunque le incursioni dei guerriglieri sui territori e il dramma deglifiniti in mano agli estremisti. Il bilancio, provvisorio e drammatico, è di circa 250 morti e quasi 2mila feriti tra gli. Israele ha poi reagito con un durissimo bombardamento su Gaza: le vittime sarebbero 256, i feriti 1.788. Segui la cronaca inOre 12.28 -: combattenti attaccano ancora "I nostri combattenti stanno ancora attaccando obiettivi nei nostri Territori occupati, siamo riusciti a sostituire i combattenti sul campo di battaglia con nuovi combattenti e siamo riusciti a fornire rifornimenti a coloro che stanno ...

Inoltre sono 750 gliche risultano ancora dispersi dopo l'incursione dei terroristi ... Il razzo esplode intv, la reazione della giornalista - VIDEO Dopo il lancio di razzi subito ...Lasulla guerra in Israele In contatto con l'ambasciata tedesca in Israele, l'auspicio è in ... Hamas cattura ragazze e ragazzi: trasportati a Gaza con la forza Ricarda Louk ha ...

Israele attacca la Palestine Tower a Gaza durante la diretta del Tg di Al Jazeera Fanpage.it

Attacco a Israele: razzi di Hamas sulla Palestina. La diretta video Corriere TV

di Mauro Evangelisti Ieri sera, quando in Israele erano da poco passate le 20 di uno dei giorni più neri negli ultimi anni del Paese, il cielo si è di ...Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Gli attacchi e le armi si fermino per favore, si comprenda che il terrorismo e la guerra non portano nessuna soluzione ma solo morte e sofferenza per tanti innocenti. Ogni ...