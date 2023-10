Difendere Israele significa difendere i nostri principi di libertà | ci scrive Bignami

e il suo popolo significai nostri principi di libertà e democrazia. Galeazzo Bignami, deputato e viceministro a Infrastrutture e TrasportiLa ministra per la Famiglia risponde all'appello del Foglio Se non sapremoperderemo la nostra storia, la nostra anima e la nostra dignità. Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia

Carri armati verso Gaza, 750 israeliani dispersi e 2 uccisi in Egitto. Arrivato a 600 numero dei ... Il Sole 24 ORE

Razzi su Israele, Hamas: "La battaglia continuerà e il fronte si espanderà" Sky Tg24

"L’attacco a Israele costituisce attacco a tutto l'Occidente di cui Israele è parte fondante e integrante". Il viceministro ai Trasporti aderisce all'appello del Foglio L’attacco a Israele costituisce ...Se non sapremo difendere Israele perderemo la nostra storia, la nostra anima e la nostra dignità. Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia ...