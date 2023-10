Diego Abatantuono coinvolto in un incidente orribile | Tutto il volto coperto di sangue | Prognosi sconvolgente

(Di domenica 8 ottobre 2023) Oggi Notiziein un: "ildiImmagina di essere uno degli attori italiani più amati, di aver raggiunto il successo con un film iconico come "Eccezzziunale... veramente", e di trovarti, di punto in bianco, in un tremendosul set. Questa è la storia recente di, un artista con un carattere burbero ma un talento indiscusso, che ha deciso di condividere con noi la sua esperienza.: un attore devoto e professionale ...

Il regista era già stato al festival nel 1986 conper presentare Regalo di Natale .Non ci siamo messi le cuffie per ascoltare Tutto il calcio minuto per minuto al cinema come fecein un vecchio e riuscitissimo film degli anni '80, ma avremmo potuto farlo. E voi, ...

Ristorante di Diego Abatantuono preso d'assalto: "Da denuncia" | Il ... Belligea.it

Diego Abatantuono a LOL 4 Spunta l'indiscrezione • TAG24 Tag24

L'attore milanese si è trovato coinvolto in un terribile incidente: ecco le parole del suo racconto da brividi.George Orwell, Moana e i guru indiani. E poi Sanremo, i pappagalli e i ritocchini. Con Violante Placido si parla di tutto, al telefono il tempo vola, e poi - se qualcosa le è sfuggito ...