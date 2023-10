Di Lorenzo | «Non c’è alcuna frizione Ma le reazioni alle sostituzioni sono un po’ troppe»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dia Sky. Passo indietro rispetto al Real Madrid? «Non stiamo riuscendo a dare continuità di risultati, di prestazioni, ci tenevamo alla terza vittoria consecutiva, non ci siamo riusciti. Dispiace che adesso c’è la sosta, appena rientreremo lavoreremo sugli errori che abbiamo fatto». Garcia ha parlato di poca aggressività, di mancanza di furbizia. «Una cosa generale della squadra, dobbiamo dare più pressione sul portatore di palla, limitarlo, non farlo giocare facile. La Fiorentina è ben messa in campo, gioca un buon calcio, non siamo riusciti a fare il nostro tipo di gioco». Costacurta: si posevitare questepoco piacevoli da parte dei giocatori sostituiti? «Dobbiamo evitare certi tipi di atteggiamenti che in questo momento fanno più clamore, è una cosa che non va fatta, serve rispetto per chi entra, per la scelta ...