Dessert al latte | si scioglie in bocca! Lo prepari in 5 minuti Ha 100 kcal

Leggi su donnaup

(Di domenica 8 ottobre 2023) Hai voglia di ungoloso e delicato? Ti consiglio di provare la ricetta di questoalche è ancora più buono di un classico budino. Infatti questo dolce è una golosa coccola, super morbida e cremosa tanto darsi in bocca. Dopo solo una cucchiaiata la tua famiglia lo adorerà e i tuoi ospiti ti riempiranno di complimenti. Potrai gustarlo a colazione, a merenda, praticamente in qualsiasi momento della giornata e piacerà anche ai più piccoli di casa. Infatti lo ameranno e lo preferiranno ai prodotti confezionati che mangiano solitamente. In questo modo tutta la tua famiglia potrà gustare un dolce genuino, sano e privo di grassi e conservanti. Ecco cosa fare per realizzare questoal: ingredienti e preparazione. Questo ...