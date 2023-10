Dentista Avanzato | la rivoluzione del Marketing Odontoiatrico

Leggi su thegametv

(Di domenica 8 ottobre 2023) Gioele Pingitore (Diplomato in Odontotecnico all’IIS Carlo Urbani eExpert) e Giuseppe De Giorgio (Imprenditore e Media Buyer), fondatori di, sono i nuovi volti delche stanno trasformando gli Studi Dentistici grazie al loro approccio innovativo. Nel mondo dell’odontoiatria, l’importanza delnon può essere sottovalutata. Tuttavia, trovare strategie efficaci per generare nuove prime visite e aumentare la notorietà degli Studi Odontoiatrici può risultare una sfida complessa.si è rapidamente affermata come un punto di riferimento nel settore, grazie alla sua capacità di generare risultati concreti per gli Studi Dentistici.Una delle principali specializzazioni è la ...