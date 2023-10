Il materialeinfine è stato stoccato per poter essere reimpiegato in altre attività di ... Ammodernamento che va di pari passole opere di potenziamento": "La rigenerazione delle ...Gli ordigni sono stati posti in punti strategicil'obiettivo di garantire la demolizione in ... Il materialeinfine è stato stoccato per poter essere reimpiegato in altre attività di ...

Demolito con esplosivi il viadotto Torraccia Sud sull'A1 TGLA7

Demolito con esplosivi impalcato viadotto A1 nel Fiorentino Agenzia ANSA

Le operazioni di demolizione con esplosivi sono iniziate questa mattina presto e ... il rischio sconfinamento della fauna selvatica di piccole dimensioni. Il materiale demolito infine è stato stoccato ...Spettacolare operazione di brillamento del viadotto Torraccia Sud situato al km 271+681 dell'originaria carreggiata Sud del tratto di A1 Milano-Napoli, tra Barberino e Calenzano.