Deltaplani | ruspe e jeep | così Hamas ha iniziato il massacro a Sud di Israele L’ombra dell’Iran dietro l’attacco

Leggi su open.online

(Di domenica 8 ottobre 2023) Doveva essere uno dei confini più invalicabili quello tra la Striscia di Gaza e il Sud di, violato invece con apparente facilità dai terroristi dicapaci di aprire il varco e dare il via a massacri brutali, conquista di avamposti militari e al rapimento di decine di ostaggi israeliani. Gli analisti si interrogano su come sia stato possibile che l’intelligence israeliana non abbia intercettato neanche un segnale che lasciasse immaginare un attacco di questa portata, il giorno dopo l’anniversario dello Yom Kippur del 6 ottobre 1973. Le immagini diffuse dai terroristi disulle infiltrazioni mostrano quanto sia stata imponente l’infiltrazione nel territorio israeliano, iniziata con un improvvisato deltaplano, un mezzo tanto rudimentale quanto evidentemente efficace per evitare i radar, capace di superare la barriera e ...