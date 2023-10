Davies | due big su di lui in caso di addio al Bayern

(Di domenica 8 ottobre 2023) Manchester City e Real Madrid starebbero lottando per accaparrarsi Alphonso. In scadenza nel 2025, se il giocatore canadese non rinnovasse...

Commenta per primo Manchester City e Real Madrid starebbero lottando per accaparrarsi Alphonso. In scadenza nel 2025, se il giocatore canadese non rinnovasse con il Bayern Monaco, sarà messo sul mercato.In Bundesliga invece il Friburgo è reduce darisultati utili consecutivi: pareggio a ... Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim,; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane. FRIBURGO (4 - 2 - 3 -...

LeBron James su Anthony Davis: “È il volto della franchigia” Dunkest

L'Italia batte la Svezia 2-1 e vola alle Finals Sky Sport

Non solo Mbappé. In attesa di capire il futuro del francese, a scadenza col PSG nel prossimo giugno, il presidente Perez mette gli occhi anche su Alphonso Davies, che potrebbe svincolarsi dal Bayern n ...Sessanta candeline per il Dottore più longevo della serialità: quello che sappiamo sullo special in tre parti di questo autunno. - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su Fantascienza.com ...