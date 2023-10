David Beckham sbugiarda Victoria | “Devi essere sincera | non mentire!”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Su Netflix è uscita la docu-serie ‘’, in cuiraccontano la loro storia, ognuno dal proprio punto di vista. In questi giorni una clip è diventata virale, in cui l’ex Spice rivela che lei e il marito vengono dalla classe operaia inglese: “Penso che entrambi proveniamo da famiglie che lavorano molto duramente. Entrambi i nostri genitori lavorano molto duramente. Non è sempre stato così per noi. Provenivamo dalla classe operaia. Parlomente“. L’ex calciatore però non ha lasciato terminare la moglie e l’ha corretta: “Sii. Ad esempio, con quale auto ti accompagnavano a scuola? Rispondi, che auto era? Cn quale macchina ti accompagnavano a scuola?”visibilmente in imbarazzo ...

La moglie diha creato dei profumi biografici, ispirati a tre momenti importanti. Questo è il nuovo profumo di Victoriae dovresti averlo anche tu Quando si dice ' tempismo ...... "Non ne so nulla, forse andrà in vacanza a Barcellona" Argentine soccer star Lionel Messi (2nd L) is presented by (from R) owners of Inter Miami CF, Jose R. Mas and Jorge Mas as the ...

F1, David Beckham al GP del Qatar: spettatore durante la Sprint Race. FOTO Sky Sport

Goodhairday: David Beckham campione del mondo di look capelli Vanity Fair Italia

Probabilmente avrai già visto Beckham, la grande docu-serie di Netflix che racconta l'ascesa e la crescita del nostro David Beckham. Non l'hai fatto Corri a vederla immediatamente. Certo, la maggiore ...L'ex Spice e la leggenda del calcio inglese sono i protagonisti della serie tv targata Netflix dedicata al celebre calciatore ...