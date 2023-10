Dall’Inghilterra | “Juventus su Sancho | idea prestito per gennaio”

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Lavuole Jadon, ala inglese del Manchester United fuori dal progetto di Erik Ten Hag. Secondo quanto scrive il tabloid ‘The Sun’, il club bianconero vorrebbe ingià ail 23enne con un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo in estate. L’operazione porterebbe nelle casse dei Reds 60 milioni di sterline (quasi 70 milioni di euro), con la società piemontese che insisterebbe per far coprire all’United metà dello stipendio del calciatore. Secondo il ‘Sun’preferirebbe la soluzione bianconera a quella legata ad un ritorno al Borussia Dortmund. SportFace.