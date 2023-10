Da noi a ruota libera | Luca Gaudiano shock | «Mio padre è morto lentamente»

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 8 ottobre 2023) È, insieme a Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì, una delle rivelazioni di questa edizione di Tale e Quale Show in onda ogni venerdì sera su Rai1. Stiamo parlando di, giovane cantante vincitore della sezione Nuove Proposte nel Festival di Sanremo 2021 con il brano Polvere da sparo. Canzone autobiografica che racconta il dramma della prematura morte deldi. Ospite nella puntata di oggi di Da noi a, il cantante ha rivissuto quel tragico periodo: "Nel 2019 ho perso papà a causa di una patologia che riguarda il sistema nervoso che poi è diventata sempre più grave nel corso degli anni. E poi per una serie di conseguenze ha portato a noi a perderlo e lui a non esserci più nelle nostre vite." Tale e Quale Show,...