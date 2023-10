Cuori | una storia vera alla base della fiction Rai?

Leggi su screenworld

(Di domenica 8 ottobre 2023)è ispiratadell’equipe medica di Padova e capeggiata dal dottor Achille Mario Dogliotti che, negli anni ’60, ha messo in atto il primo trapianto di cuore. La, in ogni caso, ha cambiato qualche elemento, come l’ambientazione e il nome del medico. All’ospedale Le Molinettefine anni degli anni Sessanta, il dottor Dogliotti si interessa subitopossibilità di perfezionare e mettere in atto un vero intervento di trapianto cardiaco con una macchina cuore-polmone per la circolazione extracorporea. La scoperta lo rende un luminare e lo fa passare, giustamente,. All’internoserie ...