Cuori 2 | Bianca Panconi | Ragione e sentimento | ma fare l' attrice è questione di scelte

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il cuore e la pancia, il cinema di Sofia Coppola, e poi la tecnica e l'empatia: il mestiere dell', secondo, tra le protagoniste di2. Partiamo dalla fine, perché di un'intervista, le cose più belle, sono quelle che escono fuori dal pitch, e invece si concentrano sulla realtà e sulla profondità di chi si racconta. Nel tumulto della sede Rai di Viale Mazzini incontriamo, protagonista della serie, appena tornata su Rai 1 (e su RaiPlay) con una seconda stagione. In verità, l'avevamo già incrociata ne Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, dove teneva - letteralmente - testa a Fabrizio Bentivoglio. Mica poco. Incrociata e ammirata, perché il talento e la tecnica non possono essere elementi avulsi dall'intelligenza e ...

beh, non posso non citare Sofia Coppola!" , confidaPanconi.2, Pilar Fogliati: "Il ritorno die la libertà di poter sbagliare" "L'importanza di sapere scegliere" Ma come vive un'...Il fumo che ne deriva, denso e nero, si mescola alla nebbia, densa e. Il bagliore delle ... nel cuore di Manhattan, sono ancora impresse negli occhi e neidi tutti. Francesca vuole capire. ...

Cuori 2, la nostra intervista a Bianca Panconi Movieplayer

Cuori 2 anticipazioni episodi stasera: cast, trama seconda puntata Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Il cuore e la pancia, il cinema di Sofia Coppola, e poi la tecnica e l'empatia: il mestiere dell'attrice, secondo Bianca Panconi, tra le protagoniste di Cuori 2.Prosegue l'appuntamento con la seconda stagione di Cuori, in onda la domenica sera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La fiction tornata in tv a distanza di due anni dalla prima stagione, è ...